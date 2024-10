Amici 24, Sebastian fa strage di cuori? Ecco la nuova ammiratrice | Video Witty Tv (Di domenica 13 ottobre 2024) Come accadde nell’anno di Giulia Stabile, anche ad Amici 24 c’è per Sebastian una ammiratrice molto particolare. Una ballerina della scuola non nasconde “la cotta” per il professionista. Ecco i commenti fatti con il microfono acceso per apprezzare le dote del giovane artista. Video Witty Tv Superguidatv.it - Amici 24, Sebastian fa strage di cuori? Ecco la nuova ammiratrice | Video Witty Tv Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Come accadde nell’anno di Giulia Stabile, anche ad24 c’è perunamolto particolare. Una ballerina della scuola non nasconde “la cotta” per il professionista.i commenti fatti con il microfono acceso per apprezzare le dote del giovane artista.Tv

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Amici 24, anticipazioni del 13 ottobre. Prima allieva eliminata, ospiti, classifica - Amici 24, oggi, domenica 13 ottobre: anticipazioni e spoiler. Scopri che cosa succederà: chi è l'allieva eliminata e chi sono gli ospiti di questa puntata. (gazzetta.it)

Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 13 ottobre - Amici 2024-2025: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 13 ottobre. Allievi, professori, concorrenti, streaming, Canale 5 ... (tpi.it)

Teodora Olivia Martinez: chi è la ballerina di Amici 2024/ Sta male e non si allena: ultima in classifica - Chi è Teodora Olivia Martinez, ballerina di Amici 2024: dopo una settimana in cui non si è preparata perché stava male, finisce ultima in classifica. (ilsussidiario.net)