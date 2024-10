America’s Cup, New Zealand-Ineos Britannia 3-0 (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Team New Zealand vince anche la terza regata dell'America's Cup oggi e conduce 3-0 contro Ineos Britannia nella sfida che vale il trofeo. Altra lezione severa di match race da parte dei defender e terzo ko consecutivo dello sfidante. La barca neozelandese è in controllo fin dal prepartenza e con una progressione costante lascia Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di domenica 13 ottobre 2024) (Adnkronos) – Team Newvince anche la terza regata dell'America's Cup oggi e conduce 3-0 contronella sfida che vale il trofeo. Altra lezione severa di match race da parte dei defender e terzo ko consecutivo dello sfidante. La barca neozelandese è in controllo fin dal prepartenza e con una progressione costante lascia

Coppa America : New Zealand batte ancora Ineos e va sul 3-0 - La sfidante ha subito una penalità per una collisione sfiorata prima di inizio regata e i detentori hanno subito preso il largo, senza mai farsi raggiungere. . Si è aperta con un’altra vittoria di New Zealand la seconda giornata della finale di Americàs Cup nelle acque di Barcellona, con la barca neozelandese che si è portata sul 3-0 su Ineos Britannia. (Gazzettadelsud.it)

Ineos Britannia e Team New Zealand sfiorano la collisione in America’s Cup : penalità agli inglesi - Continua a leggere . Emozionante e pericolosissima manovra tra le due imbarcazioni nelle manovre del pre partenza di regata 3 della finale di America's Cup: gli inglesi hanno provato a pressare i kiwi arrivando quasi a toccarsi in acqua. Per INEOS penalità e ennesima regata di rimonta, con Team New Zealand che continua a governare la serie finale. (Fanpage.it)

America’s Cup - New Zealand travolge ancora Ineos e si porta sul 3-0 - Le due barche sono state vicinissime tra loro quando mancava un minuto alla partenza e INEOS Britannia è stata penalizzata perché era Team New Zealand ad avere la precedenza con mure a dritta. Si tornerà in acqua più tardi per gara-4 (da programma alle ore 15. Il Defender ha surclassato INEOS Britannia con condizioni di vento molto leggero (7-8 nodi), tagliando il traguardo con un vantaggio di ... (Oasport.it)