America's Cup, New Zealand batte ancora Ineos e va 3-0 (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - Terza regata nelle acque di Barcellona ma ancora una volta la spunta il Defender: nel primo round della seconda giornata della finale della 37esima America's Cup Emirates Team New Zealand vince di nuovo e vola sul 3-0 contro Ineos Britannia. New Zealand si è aggiudicata la sfida con 52 secondi di vantaggio. Anche il Re Felipe VI ha assistito alle regate finali dell'America's Cup dalla portaerei anfibia LHD “Juan Carlos I”, approfittando della presenza della nave a Barcellona, insieme a numerose autorità civili e militari. Il Re è arrivato direttamente sul ponte della “Juan Carlos I” intorno alle 13:00 in elicottero, accompagnato da Salvador Illa. Agi.it - America's Cup, New Zealand batte ancora Ineos e va 3-0 Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di domenica 13 ottobre 2024) AGI - Terza regata nelle acque di Barcellona mauna volta la spunta il Defender: nel primo round della seconda giornata della finale della 37esima's Cup Emirates Team Newvince di nuovo e vola sul 3-0 controBritannia. Newsi è aggiudicata la sfida con 52 secondi di vantaggio. Anche il Re Felipe VI ha assistito alle regate finali dell''s Cup dalla portaerei anfibia LHD “Juan Carlos I”, approfittando della presenza della nave a Barcellona, insieme a numerose autorità civili e militari. Il Re è arrivato direttamente sul ponte della “Juan Carlos I” intorno alle 13:00 in elicottero, accompagnato da Salvador Illa.

