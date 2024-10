Ilrestodelcarlino.it - Alle Terme Sant’Agnese si tenta una conciliazione

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) I nodi stanno arrivando faticosamente al pettine per l’annosa vicenda che riguarda i dipendenti delle, il complesso termale controllato dal Comune di Bagno di Romagna: i circa ottanta dipendenti hanno ricevuto le lettere raccomandate dell’Ispettorato del lavoro che li ha informati ufficialmente di avere un credito nei confronti del datore di lavoro, sulla base delle risultanze dell’ispezione effettuata nel 2021 sui cinque anni precedenti. Ancora non si conoscono le singole spettanze, ma si sa che si tratta complessivamente di una somma ingente, visto che per le stesse irregolaritàha ricevuto sanzioni per 227.000 euro, in parte già pagate.