Ad Ascoli, mano tesa ai più fragili. Dai minori agli anziani, il piano dell’Arengo per dare sostegno (Di domenica 13 ottobre 2024) Ascoli, 13 ottobre 2024 – Una città che intende crescere davvero non può permettersi di lasciare indietro nessuno. La volontà dell’amministrazione comunale per il quinquennio 2024-2029 sarà quella di provare ad implementare ulteriormente le misure a sostegno della cittadinanza. Nel primo mandato Fioravanti erano stati investiti per la sfera sociale ben 33 milioni di euro. Nel prosieguo della strada tracciata ancora una volta le attenzioni saranno focalizzate nei confronti delle fasce più deboli. Una politica volta a mettere al centro gli interessi della comunità e il capitale umano inteso come preziosa risorsa in grado di favorire la crescita collettiva. Con l’approvazione del nuovo regolamento dei servizi sociali si andrà a rafforzare il percorso che dal 2021 ha portato l’Arengo all’iscrizione nel registro dei soggetti pubblici certificati ‘Amici della Famiglia’. Ilrestodelcarlino.it - Ad Ascoli, mano tesa ai più fragili. Dai minori agli anziani, il piano dell’Arengo per dare sostegno Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Una città che intende crescere davvero non può permettersi di lasciare indietro nessuno. La volontà dell’amministrazione comunale per il quinquennio 2024-2029 sarà quella di provare ad implementare ulteriormente le misure adella cittadinanza. Nel primo mandato Fioravanti erano stati investiti per la sfera sociale ben 33 milioni di euro. Nel prosieguo della strada tracciata ancora una volta le attenzioni saranno focalizzate nei confronti delle fasce più deboli. Una politica volta a mettere al centro gli interessi della comunità e il capitale uinteso come preziosa risorsa in grado di favorire la crescita collettiva. Con l’approvazione del nuovo regolamento dei servizi sociali si andrà a rafforzare il percorso che dal 2021 ha portato l’Arengo all’iscrizione nel registro dei soggetti pubblici certificati ‘Amici della Famiglia’.

