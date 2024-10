X-factor, l’eliminata Marina contesta il giudice Paola Iezzi: lo scontro é virale! (VIDEO) (Di sabato 12 ottobre 2024) La nuova puntata di X factor Italia andata in onda giovedì 10 ottobre 2024 ha visto Paola Iezzi (del duo Paola e Chiara) diventare protagonista di un duro scontro con la candidata concorrente ai Bootcamp, Marina Del Grosso. Quest’ultima, risultata eliminata per la sentenza della giudice, si dichiara in forte dissenso contro la Iezzi, rivendicando di essere un talento incompreso. Tanto da provocare la pronta reazione stizzita dell’esperta. Ma non é tutto. Il momento dell’accesa discussione, divenuto virale tra i trend topic sui social, vede poi l’altro giudice Manuel Agnelli prendere posizione tra le parti contrapposte. E a margine dell’accaduto, rispetto all’eliminazione dal Talent Show, non manca neanche un commento a caldo via social del talento uscente in un duro j’accuse alla competizione musicale. Superguidatv.it - X-factor, l’eliminata Marina contesta il giudice Paola Iezzi: lo scontro é virale! (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Superguidatv.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La nuova puntata di XItalia andata in onda giovedì 10 ottobre 2024 ha visto(del duoe Chiara) diventare protagonista di un durocon la candidata concorrente ai Bootcamp,Del Grosso. Quest’ultima, risultata eliminata per la sentenza della, si dichiara in forte dissenso contro la, rivendicando di essere un talento incompreso. Tanto da provocare la pronta reazione stizzita dell’esperta. Ma non é tutto. Il momento dell’accesa discussione, divenutotra i trend topic sui social, vede poi l’altroManuel Agnelli prendere posizione tra le parti contrapposte. E a margine dell’accaduto, rispetto all’eliminazione dal Talent Show, non manca neanche un commento a caldo via social del talento uscente in un duro j’accuse alla competizione musicale.

