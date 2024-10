Zonawrestling.net - WWE: Importanti novità sul futuro di Roman Reigns in WWE

(Di sabato 12 ottobre 2024)è stato lasciato malconcio e pieno di lividi alla fine dell’ultima edizione di WWE SmackDown. Un enorme aggiornamento suldell’OTC è ora disponibile in vista di Survivor Series: WarGames. Jimmy Uso ha aperto l’ultima edizione di SmackDown prima chelo raggiungesse sul ring. L’OTC sembrava un uomo cambiato mentre chiedeva al WWE Universe di “riconoscere” suo cugino. Più tardi nella serata, Jimmy Uso ha disputato il suo primo match da WrestleMania XL contro Solo Sikoa, che sei mesi fa aveva espulso Jimmy dalla Bloodline. Jimmy è stato sconfitto da Sikoa, che ha avuto l’aiuto della Bloodline per abbatterlo. Dopo il match,ha tentato di salvare suo cugino da un pestaggio, ma la superiorità numerica si è rivelata troppo per lui.