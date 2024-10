Volley A1 femminile, per la Savino Del Bene c'è l'esame derby (Di sabato 12 ottobre 2024) La seconda giornata del campionato di A1 coincide con l'appuntamento più atteso, almeno nella città di Firenze. Domani alle ore 18 Palazzo Wanny sarà teatro della sfida tra Il Bisonte e la Savino Del Bene Scandicci, che si preannuncia più equilibrato rispetto alle passate stagioni.Entrambe le Firenzetoday.it - Volley A1 femminile, per la Savino Del Bene c'è l'esame derby Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La seconda giornata del campionato di A1 coincide con l'appuntamento più atteso, almeno nella città di Firenze. Domani alle ore 18 Palazzo Wanny sarà teatro della sfida tra Il Bisonte e laDelScandicci, che si preannuncia più equilibrato rispetto alle passate stagioni.Entrambe le

Volley A1 femminile - la Savino Del Bene si scalda per il derby - Mancano tre giorni alla partita che tutta Firenze attende. Di fronte alle ore 18 Il Bisonte e la Savino Del Bene Scandicci, una sfida che si preannuncia più equilibrata rispetto agli altri anni. La squadra biancoblù nelle ultime stagioni non ha lasciato nemmeno le briciole alle rivali... (Firenzetoday.it)

Volley A1 femminile - per la Savino Del Bene è l'esordio sperato - La Savino Del Bene Scandicci inizia nel migliore dei modi il nuovo corso. Toccava alla squadra biancoblù aprire il campionato di serie A1, per giunta da finalista scudetto in carica, e alla fine Cuneo non ha avuto scampo. La compagine piemontese però esce a testa alta dal confronto andando... (Firenzetoday.it)

Savino Del Bene-Cuneo. La sfida promette scintille - L’edizione numero 80 del campionato femminile di A1 prende il via con l’anticipo di stasera alle 20. 30 a Palazzo Wanny con la partita fra la Savino Del Bene Scandicci e la Honda Olivero Cuneo. Franco Morabito . Antiga è impaziente e fiducioso: "Abbiamo concluso le sfide amichevoli di precampionato con la partita amichevole con Il Bisonte a Palazzo Wanny e adesso ripartiamo di nuovo da lì per ... (Sport.quotidiano.net)