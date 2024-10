Vittime della sicurezza Si potevano evitaretutte

Ilgiorno.it - "Vittime della sicurezza. Si potevano evitare,tutte"

(Di sabato 12 ottobre 2024) "Sono avvenuti infortuni mortali non per fatalità o sfortuna, ma perché non sono state usate le regole". A dirlo Claudio Sileo, direttore generale di Ats Brescia, che per il secondo rileva come Brescia sia maglia nera in Lombardia. I dati delle Ats sono leggermente diversi da quelli dell’Inail, in quanto le Agenzie di tutelasalute non contemplano gli infortuni in itinere e registrano quelli avvenuti nel territorio di competenza, indipendentemente dalla provenienza del lavoratore. In Lombardia, quelli rilevati dalle Ats sono 49, di cui 14 in Ats Brescia, 10 a Milano, 4 a Bergamo, 4 in Ats Insubria, 4 in Ats Valpadana, 7 in Brianza, 2 in Atsmontagna. "Brescia ha l’11%popolazione lombarda, dovremmo avere 5 infortuni mortali, mentre siamo al triplo dell’atteso. Gli accertamenti dei tecnici ci dicono che tutti sarebbero potuti essere evitati".