Verso Benevento-Latina, Acampora già on fire dopo l’infortunio: Auteri ci pensa (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon è certo passato inosservato in questa settimana l’ottimo stato di forma di Gennaro Acampora, tornato ad allenarsi insieme al gruppo dopo lo stop di un mese fa nella gara contro il Team Altamura. Il centrocampista mancino è apparso on fire e con il suo sinistro chirurgico ha fatto ammattire i portiere che si sono avvicendati durante le partitelle. Sul piano della condizione l’ex Bari è apparso pienamente recuperato e per la sfida di domani contro il Latina e mister Auteri sta seriamente valutando il suo utilizzo dal 1?, anche se il tecnico di Floridia è sempre stato restio a gettare subito nella mischia un calciatore alla sua prima convocazione dopo un infortunio. Anteprima24.it - Verso Benevento-Latina, Acampora già on fire dopo l’infortunio: Auteri ci pensa Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon è certo passato inosservato in questa settimana l’ottimo stato di forma di Gennaro, tornato ad allenarsi insieme al gruppolo stop di un mese fa nella gara contro il Team Altamura. Il centrocampista mancino è apparso one con il suo sinistro chirurgico ha fatto ammattire i portiere che si sono avvicendati durante le partitelle. Sul piano della condizione l’ex Bari è apparso pienamente recuperato e per la sfida di domani contro ile mistersta seriamente valutando il suo utilizzo dal 1?, anche se il tecnico di Floridia è sempre stato restio a gettare subito nella mischia un calciatore alla sua prima convocazioneun infortunio.

