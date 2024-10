Ilrestodelcarlino.it - Unimc, nuova edizione del Career Day: "Un ponte fra studenti e aziende"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Unfra Università e mondo del lavoro, con spazi dedicati al dialogo e al confronto tradel territorio: questo è ilDay di, in arrivo martedì al Matt Co-working con una. Oltre 70 lee istituzioni partecipanti, pronte a trasformare l’iniziativa in una vera e propria fiera del lavoro: incontrando i referenti delle risorse umane,e studentesse potranno conoscere posizioni di lavoro aperte o tirocini retribuiti, presentando il proprio curriculum vitae e ampliando la rete di contatti. A sostenere l’evento The Way, Adecco e Apm group, con il patrocinio del Comune. Tra i partecipanti anche Regione Marche, Eures, Europe Direct, Centri per l’impiego e Istao. Martedì, apertura stand e accoglienza alle 9, seguite dai saluti istituzionali; dalle 10.30 alle 17 spazio ai colloqui individuali con i responsabili delle