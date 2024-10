Superbike, Toprak Razgatlioglu conquista la Superpole sul bagnato a Estoril. 2° Petrucci e 5° Bulega (Di sabato 12 ottobre 2024) Toprak Razgatlioglu ha battuto un colpo nella penultima Superpole della stagione della Superbike. Sul circuito bagnato di Estoril, in Portogallo, il turco ha ottenuto il best time in sella alla BMW di 1:52.430 a precedere di 0.082 Danilo Petrucci (Ducati Team Barni) e di 0.509 la Yamaha del nordirlandese Jonathan Rea. Una prestazione super convincente quella di Toprak, abilissimo soprattutto nel quarto settore a fare la differenza, rispetto a un Petrucci che invece è stato devastante nel primo tratto di pista. Una partenza dalla p.1 che era quella che voleva Razgatlioglu per mettere ulteriormente pressione in ottica iridata Nicolò Bulega, primo inseguitore in classifica generale. L’emiliano ha concluso al quinto posto con la sua Ducati Panigale, distanziato di 0.999 dal poleman, alle spalle anche dell’altra R1 di Andrea Locatelli (+0.509). Oasport.it - Superbike, Toprak Razgatlioglu conquista la Superpole sul bagnato a Estoril. 2° Petrucci e 5° Bulega Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)ha battuto un colpo nella penultimadella stagione della. Sul circuitodi, in Portogallo, il turco ha ottenuto il best time in sella alla BMW di 1:52.430 a precedere di 0.082 Danilo(Ducati Team Barni) e di 0.509 la Yamaha del nordirlandese Jonathan Rea. Una prestazione super convincente quella di, abilissimo soprattutto nel quarto settore a fare la differenza, rispetto a unche invece è stato devastante nel primo tratto di pista. Una partenza dalla p.1 che era quella che volevaper mettere ulteriormente pressione in ottica iridata Nicolò, primo inseguitore in classifica generale. L’emiliano ha concluso al quinto posto con la sua Ducati Panigale, distanziato di 0.999 dal poleman, alle spalle anche dell’altra R1 di Andrea Locatelli (+0.509).

