Striscia la notizia: le stranezze di Affari Tuoi. Le anticipazioni (Di sabato 12 ottobre 2024) Moltissimi telespettatori hanno scritto a Striscia la notizia sottolineando alcuni incredibili "accadimenti" all'interno di Affari Tuoi. Dopo le recenti vincite da record e la "fortunosa" sequenza di pacchi ricchi presenti fino alla fine della trasmissione, moltissimi telespettatori hanno scritto a Striscia la notizia sottolineando alcuni incredibili "accadimenti" all'interno di Affari Tuoi. Il tg satirico di Antonio Ricci, che negli anni ha più volte evidenziato "bizzarre casualità" e "singolari meccanismi" del programma di Raiuno, non ha altro da aggiungere. Ma, per dare una risposta alle tante segnalazioni ricevute, questa sera (Canale 5, ore 20.35) ripropone un servizio del 2013 che riassume la storia delle moltissime "stranezze" di Affari Tuoi. Una storia che, evidentemente, continua ancora.

