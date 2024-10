Statale 36, emergenza traffico finita: strada riaperta in entrambe le direzioni (Di sabato 12 ottobre 2024) Alle 19.30 circa le informazioni che si sono rincorse in maniera un po' caotica nel tardo pomeriggio di sabato, fra le comunicazioni di Anas e dei Vigili del fuoco, si sono chiarite. L'Attraversamento di Lecco sulla SS36 è aperto completamente nella carreggiata Sud e aperto anche sulla Nord, ma Leccotoday.it - Statale 36, emergenza traffico finita: strada riaperta in entrambe le direzioni Leggi tutta la notizia su Leccotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Alle 19.30 circa le informazioni che si sono rincorse in maniera un po' caotica nel tardo pomeriggio di sabato, fra le comunicazioni di Anas e dei Vigili del fuoco, si sono chiarite. L'Attraversamento di Lecco sulla SS36 è aperto completamente nella carreggiata Sud e aperto anche sulla Nord, ma

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tremendo incidente sulla statale - a fuoco tir e auto : ci sono morti - Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità , morte e danni alla proprietà , nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Tremendo incidente sulla statale, a fuoco tir e auto: ci sono morti. Sul luogo della tragedia si sono recati pure i tecnici dell’Anas per permettere la gestione del traffico. (Tvzap.it)

"Statale 16 - i lavori possono andare avanti" - La sospensiva era infatti particolarmente insidiosa visto che riguardava l’intera opera e non solo I tratti oggetto di ricorso da parte dei singoli interessati". Stiamo parlando della variante alla statale 16, da Argenta a Taglio Corelli, un investimento da 260 milioni di euro, coperti da Anas e Regione per la progettazione. (Ilrestodelcarlino.it)

Tutti i mali della strada statale "68" : "I problemi vengono da lontano e ora sono diventati un’emergenza" - Istituzioni e politica al capezzale della 68. Si è tenuto nel fine settimana un convegno sulla famosa strada che collega Colle con il mare, passando per Volterra. Oggi da numerosi sono diventati un’urgenza. Non solo perché penso anche al tratto che collega il centro abitato di Colle con Castel San Gimignano. (Lanazione.it)