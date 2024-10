Solventi tossici nelle acque di falda e perdite di gasolio. La terra dei veleni è alle porte di Roma (Di sabato 12 ottobre 2024) acque di falda contaminate da Solventi tossici e da perdite di idrocarburi nell’ambiente. Un inquinamento diffuso sull’intero sito industriale che va avanti da più di 20 anni quello subito dal territori di Pomezia, comune di 60mila abitanti alle porte di Roma. Nell’area di Santa Palomba in Romatoday.it - Solventi tossici nelle acque di falda e perdite di gasolio. La terra dei veleni è alle porte di Roma Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024)dicontaminate dae dadi idrocarburi nell’ambiente. Un inquinamento diffuso sull’intero sito industriale che va avanti da più di 20 anni quello subito dal territori di Pomezia, comune di 60mila abitantidi. Nell’area di Santa Palomba in

