Sinner a Shanghai punta il terzo ‘1000’ stagionale e ritrova Djokovic dopo quasi 9 mesi (Di sabato 12 ottobre 2024) Dieci giorni dopo la finale di Pechino persa per mano di Carlos Alcaraz, Jannik Sinner ha una nuova opportunità di titolo, questa volta nel Masters 1000 di Shanghai. Dall’altro lato della rete ritrova Novak Djokovic, avversario che ha in un certo qualsenso accompagnato l’esplosione ad altissimi livelli di Jannik a cavallo tra il 2023 e il 2024 con i molteplici scontri diretti tra ATP Finals, Coppa Davis e Australian Open, ma che da allora non ha poi più incrociato la racchetta con il tennista italiano. D’altronde per Novak è stato un 2024 sui generis, con poche soddisfazioni sul circuito ma allo stesso tempo la “liberazione” di essere riuscito a conquistare l’oro olimpico a Parigi. Questa è soltanto la terza finale stagionale per il campione di Belgrado, che oltre alla vittoria ai Giochi ha in bacheca la sconfitta contro Alcaraz sull’erba di Wimbledon. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dieci giornila finale di Pechino persa per mano di Carlos Alcaraz, Jannikha una nuova opportunità di titolo, questa volta nel Masters 1000 di. Dall’altro lato della reteNovak, avversario che ha in un certo qualsenso accompagnato l’esplosione ad altissimi livelli di Jannik a cavallo tra il 2023 e il 2024 con i molteplici scontri diretti tra ATP Finals, Coppa Davis e Australian Open, ma che da allora non ha poi più incrociato la racchetta con il tennista italiano. D’altronde per Novak è stato un 2024 sui generis, con poche soddisfazioni sul circuito ma allo stesso tempo la “liberazione” di essere riuscito a conquistare l’oro olimpico a Parigi. Questa è soltanto la terza finaleper il campione di Belgrado, che oltre alla vittoria ai Giochi ha in bacheca la sconfitta contro Alcaraz sull’erba di Wimbledon.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Pronostico e quote Jannik Sinner – Novak Djokovic - finale ATP Shanghai Masters 13-10-2024 - Chi sia più forte ora non è in discussione, carta […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . Uno dei pochi. Jannik Sinner contro Novak Djokovic è ancora una delle partite più belle, almeno potenzialmente, che questo sport possa offrire. Anche a 37 anni e mezzo il serbo è ancora in grado di vincere tornei di questo livello perché è un vero fenomeno. (Infobetting.com)

LIVE Sinner-Djokovic - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’italiano e il serbo si ritrovano dopo 9 mesi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Jannik Sinner-Novak Djokovic, finale del Masters 1000 di Shanghai 2024. Dopo aver perso quattro dei primi cinque scontri diretti (tra cui due sfide a Wimbledon e la finale delle Finals di Torino 2023), l’azzurro è stato in grado di invertire il trend negativo imponendosi negli ultimi due ... (Oasport.it)

Sinner-Djokovic a Shanghai - orario e dove vedere in tv la finale del Masters 1000 - Leggi anche - Giro di Lombardia 2024, Pogacar cala il poker come Coppi . Il bilancio pende dunque leggeramente dalla parte di Djokovic, che però ha perso 3 degli ultimi 4 match contro Sinner dopo aver vinto tutti quelli precedenti. "In campo ha dimostrato quanto talento abbia e quando nel tennis sia importante stare sempre attenti. (Sport.quotidiano.net)