Si allontana da casa, trovato senza vita in una scarpata (Di sabato 12 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayTragedia nel comune di Reggello, località San Siro al Crocicchio, dove un 61enne è stato trovato morto in fondo a una scarpata. L’uomo, a quanto si apprende, affetto da Alzheimer si era allontanato dall’abitazione in mattinata e dopo Firenzetoday.it - Si allontana da casa, trovato senza vita in una scarpata Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayTragedia nel comune di Reggello, località San Siro al Crocicchio, dove un 61enne è statomorto in fondo a una. L’uomo, a quanto si apprende, affetto da Alzheimer si erato dall’abitazione in mattinata e dopo

Trovato morto in fondo alla scarpata - tragica fine di un 61enne - . I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona del ritrovamento e approntato la manovra per effettuare la calata in sicurezza dei soccorritori e il successivo recupero del 61enne, che era privo di coscienza. I vigili del fuoco hanno infine recuperato il corpo dell’uomo e lo hanno consegnato al personale dei servizi funebri. (Lanazione.it)

