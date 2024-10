Sciopero treni 12 e 13 ottobre: tutte le informazioni utili (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – Si prospetta una due giorni di passione per chi si muove con i treni. E’ stato proclamato, infatti, da alcune sigle sindacali autonome lo Sciopero nazionale del personale del Gruppo Fs Italiane, dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 21 di domenica 13 ottobre. Lo Sciopero, specifica il Gruppo Fs, potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity e treni del Regionale di trenitalia. A indire la mobilitazione sono stati i sindacati Cub Trasporti e Sgb nell'ambito delle complesse trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, a rilento da mesi, e per richiedere l’adozione di misure più efficaci a tutela della sicurezza sul lavoro. Lo Sciopero coinvolgerà tutti i treni, sia di lunga percorrenza sia regionali. Quotidiano.net - Sciopero treni 12 e 13 ottobre: tutte le informazioni utili Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 122024 – Si prospetta una due giorni di passione per chi si muove con i. E’ stato proclamato, infatti, da alcune sigle sindacali autonome lonazionale del personale del Gruppo Fs Italiane, dalle ore 21 di sabato 12 alle ore 21 di domenica 13. Lo, specifica il Gruppo Fs, potrebbe avere un impatto significativo sulla circolazione ferroviaria e comportare cancellazioni totali e parziali di Frecce, Intercity edel Regionale ditalia. A indire la mobilitazione sono stati i sindacati Cub Trasporti e Sgb nell'ambito delle complesse trattative per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, a rilento da mesi, e per richiedere l’adozione di misure più efficaci a tutela della sicurezza sul lavoro. Locoinvolgerà tutti i, sia di lunga percorrenza sia regionali.

