Sciopero 12 e 13 ottobre 2024 | ecco i treni Italo e Trenitalia garantiti liste e orari

Inizia alle ore 21 di sabato 12 ottobre e finisce alle 20:59 di domenica 13 ottobre lo Sciopero nazionale del personale del gruppo FS, Trenord e Italo. Proclamato dalle sigle sindacali autonome Cub Trasporti e Sgb, ci sono convogli garantiti. Le tratte nazionali che viaggieranno per Trenitalia sono tutte consultabili a questo link. Dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 sono garantiti anche alcuni treni regionali (li trovate qui inserendo nel campo di ricerca la regione di interesse). Per quanto riguarda Italo, anche in questo caso i treni che partiranno nonostante lo Sciopero sono segnalati a questo link. Questo Sciopero del 12 e 13 ottobre è stato indetto dopo quanto accaduto ad Attilio Franzini, morto la mattina del 4 ottobre mentre stava lavorando nella stazione di San Giorgio di Piano, Bologna. "Si ripete a tutti noi, come monito, cosa è successo dopo Brandizzo.

