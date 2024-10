"Quella confessione è vera", Picozzi rompe il silenzio su Rosa e Olindo (Di sabato 12 ottobre 2024) È una delle persone chiave dell'inchiesta che ha portato all'ergastolo di Olindo Romano e Rosa Bazzi per la strage di Erba. Tuttavia il suo nome non è tornato fuori come possibile testimone nell'istanza di revisione del processo, respinta per assenza di nuovi elementi in grado di ribaltare la sentenza. Parliamo del criminologo e psichiatra Massimo Picozzi che nello studio televisivo che lo vede commentatore abituale dei fatti di cronaca, ossia Quarto Grado su Rete 4, finalmente rompe il silenzio sulla vicenda. "Non voglio riaprire ferite già aperte per quello che hai subito, però una domanda vorrei fartela", premette il conduttore Gianluigi Nuzzi, "perché sei stato accusato di aver manipolato i racconti che ti venivano fatti da Rosa e Olindo Quindi, sono andati a minare la tua credibilità, la tua deontologia professionale. Qual è la cosa che più ti ha ferito". Iltempo.it - "Quella confessione è vera", Picozzi rompe il silenzio su Rosa e Olindo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) È una delle persone chiave dell'inchiesta che ha portato all'ergastolo diRomano eBazzi per la strage di Erba. Tuttavia il suo nome non è tornato fuori come possibile testimone nell'istanza di revisione del processo, respinta per assenza di nuovi elementi in grado di ribaltare la sentenza. Parliamo del criminologo e psichiatra Massimoche nello studio televisivo che lo vede commentatore abituale dei fatti di cronaca, ossia Quarto Grado su Rete 4, finalmenteilsulla vicenda. "Non voglio riaprire ferite già aperte per quello che hai subito, però una domanda vorrei fartela", premette il conduttore Gianluigi Nuzzi, "perché sei stato accusato di aver manipolato i racconti che ti venivano fatti daQuindi, sono andati a minare la tua credibilità, la tua deontologia professionale. Qual è la cosa che più ti ha ferito".

