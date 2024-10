Migranti, Piantedosi alla Festa del Foglio: Per i centri in Albania si parte la settimana prossima (Di sabato 12 ottobre 2024) “Noi contiamo di partire dalla prossima settimana e realisticamente le prime persone verranno portate la prossima settimana nei centri in Albania. Non ci saranno tagli di nastri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla Festa de il Foglio. “I centri sono analoghi a quelli fatti sul territorio nazionale, sono di trattenimento leggero. Non c’è filo spinato, c’è assistenza. Tutti possono fare richiesta di protezione internazionale e ottenerla in pochi giorni”, ha aggiunto. L'articolo Migranti, Piantedosi alla Festa del Foglio: Per i centri in Albania si parte la settimana prossima proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Noi contiamo di partire de realisticamente le prime persone verranno portate laneiin. Non ci saranno tagli di nastri”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, intervenendode il. “Isono analoghi a quelli fatti sul territorio nazionale, sono di trattenimento leggero. Non c’è filo spinato, c’è assistenza. Tutti possono fare richiesta di protezione internazionale e ottenerla in pochi giorni”, ha aggiunto. L'articolodel: Per iinsilaproviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Piantedosi : per centri in Albania si parte settimana prossima - . Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla festa de il Foglio. "Noi contiamo di partire dalla prossima settimana e realisticamente le prime persone verranno portate la prossima settimana nei centri in Albania. "I centri sono analoghi a quelli fatti sul territorio nazionale, sono di trattenimento leggero. (Tg24.sky.it)

Dove giocheranno gli italiani la prossima settimana nei tornei ATP di Stoccolma - Almaty e Anversa. C’è Berrettini - Il riferimento quest’ultimo è a Jannik Sinner che, dopo Shanghai, volerà a Riad (Arabia Saudita) per disputare dal 16 al 19 ottobre il Six Kings Slam, che vedrà coinvolti anche Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Daniil Medvedev e Holger Rune, con un premi in denaro faraonici. Berrettini, in particolare, ha due obiettivi: scalare la classifica e portarsi il più vicino possibile alla ... (Oasport.it)

Migranti : Piantedosi - centri in Albania non sono Cpr - si parte prossima settimana - (LaPresse) – “Contiamo di partire già dalla prossima settimana” con i centri per migranti in Albania. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, oggi a Firenze, alla Festa del Foglio. . Firenze, 12 ott. “I centri che stiamo realizzando” in Albania “sono analoghi a quelli che abbiamo in Italia, sono centri di trattenimento leggero, non sono dei Cpr, non c’è filo spinato”, ha ... (Lapresse.it)

Classifica Tale e Quale Show 2024 e vincitore quarta puntata 11 ottobre : le imitazioni della prossima settimana - La quarta puntata di Tale e Quale Show regala colpi di scena e una nuova regina indiscussa: Verdiana. Ecco come è andata L'articolo Classifica Tale e Quale Show 2024 e vincitore quarta puntata 11 ottobre: le imitazioni della prossima settimana proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)