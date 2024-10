Masters 1000 di Shanghai, Sinner batte Machac e conquista la finale (Di sabato 12 ottobre 2024) Troppo Jannik Sinner per Tomas Machac, che nei quarti di finale aveva battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo ha superato in due set (6-4, 7-5) il tennista ceco 33esimo nel ranking Atp, conquistando così la finale del Masters 1000 di Shangai. Il fuoriclasse azzurro ha chiuso l’incontro con 27 vincenti e 9 errori, 10 ace e un doppio fallo. The moment @janniksin reached his first #RolexShanghaiMasters final! pic.twitter.com/Ooc80rhXgG — Rolex Shanghai Masters (@SHRolexMasters) October 12, 2024 In finale affonterà il vincente tra Djokovic e Fritz L’unico precedente tra Sinner e Machac, disputato quest’anno nei quarti di finale del Masters 1000 di Miami, aveva visto prevalere l’altoatesino con il punteggio di 6-4, 6-2. Nella finale del torneo cinese l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. Lettera43.it - Masters 1000 di Shanghai, Sinner batte Machac e conquista la finale Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Troppo Jannikper Tomas, che nei quarti diaveva battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz. Il numero uno al mondo ha superato in due set (6-4, 7-5) il tennista ceco 33esimo nel ranking Atp,ndo così ladeldi Shangai. Il fuoriclasse azzurro ha chiuso l’incontro con 27 vincenti e 9 errori, 10 ace e un doppio fallo. The moment @janniksin reached his first #Rolexfinal! pic.twitter.com/Ooc80rhXgG — Rolex(@SHRolex) October 12, 2024 Inaffonterà il vincente tra Djokovic e Fritz L’unico precedente tra, disputato quest’anno nei quarti dideldi Miami, aveva visto prevalere l’altoatesino con il punteggio di 6-4, 6-2. Nelladel torneo cinese l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Taylor Fritz.

