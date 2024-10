“Mai vista una roba del genere”. Stefano De Martino, la notizia circola ovunque: è tutto vero (Di sabato 12 ottobre 2024) Stefano De Martino implacabile. La notizia arrivata sul conduttore e che riguarda pure la Rai ha fatto brillare gli occhi a tantissima gente. Certo, le speranze riposte in lui erano moltissime, ma conquistare già questo traguardo forse era impensabile alla vigilia. Lui si è impegnato al massimo e adesso i risultati sono praticamente sotto gli occhi dei telespettatori. Infatti, Stefano De Martino può trascorrere questo weekend con una serenità assoluta. La notizia che coinvolge la Rai è stata ufficializzata nella giornata di sabato 12 ottobre. E possiamo subito anticiparvi che è riferita alla trasmissione Affari tuoi, abile ad ottenere qualcosa di veramente clamorosamente positivo. Leggi anche: “Ops, dovete scusarmi”. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024)Deimplacabile. Laarrivata sul conduttore e che riguarda pure la Rai ha fatto brillare gli occhi a tantissima gente. Certo, le speranze riposte in lui erano moltissime, ma conquistare già questo traguardo forse era impensabile alla vigilia. Lui si è impegnato al massimo e adesso i risultati sono praticamente sotto gli occhi dei telespettatori. Infatti,Depuò trascorrere questo weekend con una serenità assoluta. Lache coinvolge la Rai è stata ufficializzata nella giornata di sabato 12 ottobre. E possiamo subito anticiparvi che è riferita alla trasmissione Affari tuoi, abile ad ottenere qualcosa di veramente clamorosamente positivo. Leggi anche: “Ops, dovete scusarmi”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Nessun litigio” - Colapesce fa chiarezza su divorzio da Dimartino dopo la notizia del progetto solista - Colapesce e Dimartino non si separano, si prendono solo una pausa: “Non ci fermiamo da quattro anni”, dice Colapesce, dispiaciuto perché la preoccupazione dei fan riguardo la presunta separazione sta oscurando l’uscita della colonna sonora di Iddu, il suo primo progetto solista.Continua a leggere . (Fanpage.it)

“E ora come la mettiamo?”. Stefano De Martino e la famosa della tv - notizia definitiva : “Insieme” - Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo, ecco perché sono in crisi dopo una vita “Bello, giù le mani”. Anche Alessia Marcuzzi, dal canto suo, risulta sentimentalmente libera. Con entrambi i protagonisti di questa storia di nuovo single, le voci su un possibile ritorno di fiamma tra De Martino e Marcuzzi non sembrano destinate a placarsi presto. (Tuttivip.it)

Chi ha vinto tra Stefano De Martino - Striscia la Notizia e Amadeus : i dati degli ascolti - I dati dell’access prime time di martedì 1 ottobre: gli ascolti tv di Rai1 con Affari Tuoi di Stefano De Martino, di Canale 5 in onda Striscia la Notizia e del Nove il programma di Amadeus, Chissà chi è.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Uomini e donne, Martina sceglie di annullare l’esterna con Ciro - Uomini e donne: annullamento dell'esterna con CiroMartina De Ioannon, tronista di Uomini e Donne, ha preso una decisione inaspettata, annullando all'u ... (assodigitale.it)

Tommaso Foglia: Scopri età, altezza, vita privata e Instagram del giovane talento - Chi è Tommaso FogliaA partire dal 1990, Nola, una pittoresca città in provincia di Napoli, ha dato i natali a Tommaso Foglia, un nome che oggi risuona ... (assodigitale.it)

Sentieri dei frescanti: ultimo appuntamento della stagione a Vezza d’Alba - Situato sulla sommità di una collina panoramica, il Santuario custodisce nel sottotetto un preziosissimo affresco tardogotico che rappresenta l’Annunciazione. Si tratta di un’opera di origine ancora i ... (ideawebtv.it)