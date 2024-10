Lanazione.it - L’organo restaurato, nuova vita al Serassi. Musica in cattedrale

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sarzana, 12 ottobre 2024 – Evocativa, potente, preziosa. Così è lad’organo e per troppo tempo ladi Santa Maria Assunta ne è rimasta priva, pur custodendo al suo interno un autentico gioiello, il maestosocollocato in una cantoria lignea scolpita a bassorilievo. Gioiello che finalmente torna a, dopo un impegnativo e costoso restauro. Opera della bottega dei fratellidi Bergamo, dimensioni imponenti con le sue 2700 canne in legno, stagno e piombo (la centrale è alta 5 metri),fu consegnato il 27 settembre del 1842. Dopo il restauro eseguito intorno al 1950 aveva di nuovo subito un/ degradamento, fino ad ammutolirsi.