L’onorevole Tiziana Nisini in visita alla Casa di Riposo “Fossombroni” (Di sabato 12 ottobre 2024) Arezzo, 12 ottobre 2024 – L’onorevole Tiziana Nisini in visita alla Casa di Riposo “Fossombroni”. Lo storico istituto aretino ha aperto le proprie porte alla vicepresidente della commissione parlamentare Lavoro Pubblico e Privato che, su invito del consigliere con delega al sociale Antonio Rauti, ha vissuto un’occasione per conoscere l’organizzazione dei servizi, per approfondire le criticità di una Rsa e per dialogare con gli ospiti. «Ringrazio per la calorosa accoglienza - ha commentato L’onorevole Nisini, - che mi ha permesso di scoprire un modello d’eccellenza in termini di assistenza socio-sanitaria quale la Casa Pia dove al primo posto si colloca sempre il benessere degli ospiti: sono rimasta positivamente colpita dal bel rapporto tra la dirigenza e i residenti. Lanazione.it - L’onorevole Tiziana Nisini in visita alla Casa di Riposo “Fossombroni” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Arezzo, 12 ottobre 2024 –indi”. Lo storico istituto aretino ha aperto le proprie portevicepresidente della commissione parlamentare Lavoro Pubblico e Privato che, su invito del consigliere con delega al sociale Antonio Rauti, ha vissuto un’occasione per conoscere l’organizzazione dei servizi, per approfondire le criticità di una Rsa e per dialogare con gli ospiti. «Ringrazio per la calorosa accoglienza - ha commentato, - che mi ha permesso di scoprire un modello d’eccellenza in termini di assistenza socio-sanitaria quale laPia dove al primo posto si colloca sempre il benessere degli ospiti: sono rimasta positivamente colpita dal bel rapporto tra la dirigenza e i residenti.

