LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Pogacar dominante, Evenepoel non riesce a recuperare (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16,38 Sono ai piedi della salita anche Sivakov, Mas e Van Eetvelt. 16.37 All’attacco di questa asperità il campione olimpico ha un ritardo di 2’30”. 16.36 Attacca la salita del San Fermo della Battaglia anche Evenepoel. 16.35 Tantissima gente, tantissimo entusiasmo per sostenere Pogacar e i corridori sul San Fermo. 16.34 Comincia la salita di San Fermo della Battaglia per Pogacar: 2.8 km al 6.6%. 16.33 Si va verso i tre minuti di vantaggio, dimensioni sempre più ampie per questo trionfo del fenomeno sloveno. 16.32 Entra negli ultimi 10000 metri Tadej Pogacar. 16.30 Fra poco arriva l’ultima difficoltà del giorno, il San Fermo della Battaglia. L’ultimo trampolino prima della passerella trionfale di Como per Tadej Pogacar. 16.29 Curva bagnata in discesa, rallenta molto Pogacar per evitare qualsiasi tipo di rischio. 16. Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Pogacar dominante, Evenepoel non riesce a recuperare Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16,38 Sono ai piedi della salita anche Sivakov, Mas e Van Eetvelt. 16.37 All’attacco di questa asperità il campione olimpico ha un ritardo di 2’30”. 16.36 Attacca la salita del San Fermo della Battaglia anche. 16.35 Tantissima gente, tantissimo entusiasmo per sosteneree i corridori sul San Fermo. 16.34 Comincia la salita di San Fermo della Battaglia per: 2.8 km al 6.6%. 16.33 Si va verso i tre minuti di vantaggio, dimensioni sempre più ampie per questo trionfo del fenomeno sloveno. 16.32 Entra negli ultimi 10000 metri Tadej. 16.30 Fra poco arriva l’ultima difficoltà del giorno, il San Fermo della Battaglia. L’ultimo trampolino prima della passerella trionfale di Como per Tadej. 16.29 Curva bagnata in discesa, rallenta moltoper evitare qualsiasi tipo di rischio. 16.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE Gran Piemonte 2024 in DIRETTA : il gruppo spinge in salita ed è sotto i 3? di ritardo - 12. 13. 14. 14. Rispetto allo scorso anno, con quattro salite negli ultimi 50 chilometri, il percorso sarà un bel po’ meno esigente. 13. 14. 07 Anche la Alpecin-Deceuninck ora sta spingendo assieme alla EF-Education Easypost 14. 51 Riepiloghiamo il nome dei fuggitivi: Andrii Ponomar (Team Corratec Vini Fantini), Luca Colnaghi (VF Bardiani CSF Faizanè), Nickolas Zukowsky (Q36. (Oasport.it)

LIVE Giro dell’Emilia 2024 in DIRETTA : fuga sulla salita di Zocca - 11. 12. 38 Ripreso anche Peyskens. Poi le percentuali si ammorbidiscono, con anche un tratto in contropendenza. 12,40 Tra gli uomini in fuga c’è anche Dimitri Peyskens, che ha annunciato il ritiro a fine stagione. 47 Al comando ci sono Benjamin Thomas (Cofidis), Dimitru Pesyskens (Bingoal WB), Roberto Carlos Gonzàlez (Team Corratec – Vini Fantini), Ander Ganzabal (Euskaltel-Euskadi), Alessio ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo femminile - Mondiali juniores 2024 in DIRETTA : gruppo di nuovo compatto sulla salita di Binz - 35 Nina Lavenu, poco fa in testa, sta parlando con l’ammiraglia. 10. Non si è rialzata, ma ha avuto un problema meccanico dopo aver preso male una rotatoria. 10. 01 Il gruppo ora è partito verso il chilometro zero. Passati sul traguardo una prima volta al chilometro 46,5, si affronta quello che è il tracciato affrontato anche dalle categorie maggiori, con la rampa di Zurichbergstrasse (700 ... (Oasport.it)