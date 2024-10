LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa sfida in finale le britanniche (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la finale tra Luna Rossa e Athena in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale dell’America’s Cup femminile. Luna Rossa e Athena Pathway si confronteranno per giocarsi l’ambito trofeo. Nelle acque di Barcellona (Spagna) si prospetta un Match Race palpitante, in cui soprattutto la partenza potrebbe essere determinante, facendo i conti anche con le condizioni di vento variabile. Una nuova sfida tra Italia e Gran Bretagna e l’equipaggio guidato da Giulia Conti vorrà regalare un successo, anche per riscattare l’esito della Louis Vuitton Cup a LIVEllo maschile ovviamente. Il riferimento è alla vittoria di Ineos Britannia contro Luna Rossa Prada Pirelli nella competizione che metteva in palio anche l’approdo all’atto conclusivo di Coppa America contro Team New Zealand. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa sfida in finale le britanniche Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire latrae Athena in tv/streaming Buongiorno e bentrovati alladelladell’Cupe Athena Pathway si confronteranno per giocarsi l’ambito trofeo. Nelle acque di Barcellona (Spagna) si prospetta un Match Race palpitante, in cui soprattutto la partenza potrebbe essere determinante, facendo i conti anche con le condizioni di vento variabile. Una nuovatra Italia e Gran Bretagna e l’equipaggio guidato da Giulia Conti vorrà regalare un successo, anche per riscattare l’esito della Louis Vuitton Cup allo maschile ovviamente. Il riferimento è alla vittoria di Ineos Britannia controPrada Pirelli nella competizione che metteva in palio anche l’approdo all’atto conclusivo di Coppa America contro Team New Zealand.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : Luna Rossa in finale! Sarà rivincita nel match race contro le britanniche? - 18:17 Dopo l’exploit della prima regata le spagnole di Sail Team BCN ritornano sulla terra. Più staccate New Zealand ed American Magic, con Luna Rossa che paga l’errore precedente. Seconda metà di regate che si protrae da ormai 4 giornate, e domani incombe la finale di America’s Cup tra Ineos Britannia e New Zealand. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : Luna Rossa ipoteca la finale dopo tre regate - 17:58 Athena Pathway effettua il sorpasso su Artemis Swedish Challenge e si mette all’inseguimento di Luna Rossa nel corso del secondo lato di bolina. 22 i secondi di ritardo di Luna Rossa, che tuttavia può amministrare un cospicuo margine su New Zealand e Sail Team BCN. INIZIA GARA-3 DI SEMIFINALE 18:11 Azzurre che mettono un importante mattoncino verso la finalissima. (Oasport.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : Luna Rossa alza la voce dominando la seconda regata di semifinale! - 16:36 Completato con non poche difficoltà il primo lato di bolina con Orient Express che alza bandiera bianca e si ritira. Straordinari dunque per Luna Rossa, chiamata a prendere parte a ben 7 regate in poche ore. 15:05 Per le azzurre e le britanniche la qualificazione è ormai una formalità, con Alinghi e New Zealand che si giocheranno la terza ed ultima posizione utile ad agguantare le ... (Oasport.it)