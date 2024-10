Ilgiorno.it - Linea 4 del metrò da San Cristoforo a Linate, ora Sala sogna la M6 rosa. Salvini: “Iniziamo col trovare i fondi per gli altri prolungamenti”

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Milano, 12 ottobre 2024 – La nuova metropolitana, con le sue 21 fermate, permette di attraversare per 15 chilometri la città da est, dove si trova l'aeroporto di, alla periferia ovest di Sane del Lorenteggio in meno di mezz'ora. Si tratta della primadi metropolitana in Italia interamente in 5G grazie alle infrastrutture digitali di Inwit. Con una flotta di 47 treni senza conducente, ciascuno con una capacità massima di 600 persone, laè in grado trasportare 24mila passeggeri all'ora, in ogni viaggio-direzione, fino a 86 milioni di persone in un anno e una frequenza di picco di un treno ogni 90 secondi. Sette sul percorso sono i punti di interscambio: con la M2 a Sant'Ambrogio, con la M3 a Sforza Policlinico e con la M1 in piazza San Babila e con tre stazioni ferroviarie (San, Dateo e Forlanini) , oltre che, al capo, con l'aeroporto.