Jodie Foster e Daniel Auteil protagonisti del prossimo film della regista francese Rebecca Zlotowski (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo l'acclamato I figli degli altri, la regista francese Rebecca Zlotowski sta lavorando al suo prossimo film, che vedrà come protagonisti Jodie Foster e Daniel Auteil. Reduce dall'acclamato I figli degli altri, la regista francese Rebecca Zlotowski sta ora lavorando al suo prossimo film, attualmente in fase di produzione. Jodie Foster sarà infatti la protagonista di "Vie Privée" ("Vita Privata"), la prossima fatica registica della Zlotowski. Anche Daniel Auteil fa parte del cast. Il film è attualmente in fase di riprese in Francia, il che significa che probabilmente sarà pronto per la presentazione a Cannes 2025. Non sono stati rivelati dettagli sulla trama. True Detective: Night Country, Jodie Foster: "Non tornerò per la quinta stagione, è una serie antologica" I progetti futuri e passati La Foster, Movieplayer.it - Jodie Foster e Daniel Auteil protagonisti del prossimo film della regista francese Rebecca Zlotowski Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo l'acclamato I figli degli altri, lasta lavorando al suo, che vedrà come. Reduce dall'acclamato I figli degli altri, lasta ora lavorando al suo, attualmente in fase di produzione.sarà infatti la protagonista di "Vie Privée" ("Vita Privata"), la prossima fatica registica. Anchefa parte del cast. Ilè attualmente in fase di riprese in Francia, il che significa che probabilmente sarà pronto per la presentazione a Cannes 2025. Non sono stati rivelati dettagli sulla trama. True Detective: Night Country,: "Non tornerò per la quinta stagione, è una serie antologica" I progetti futuri e passati La

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

È morto Michel Blanc - l’attore e regista francese è stato lo psichiatra ne “Il Mostro” di Roberto Benigni - Gli ultimi due film in cui ha recitato risalgono al 2023 e sono “Marie-Line et son juge” di Jean-Pierre Améris e “Les petites victoires” di Mélanie Auffret. Devant la caméra de Bertrand Blier, de Robert Altman ou de Pierre Schoeller, Michel Blanc nous aura épatés par la variété de son jeu d’acteur, mais aussi par ses talents de réalisateur avec des… pic. (Ilfattoquotidiano.it)

E' morto l’attore e regista Michel Blanc - talento poliedrico del cinema francese - Blanc, che ha saputo farsi amare dal grande pubblico grazie ai suoi ruoli comici nel. . . La notizia della sua scomparsa, confermata dal giornale Le Figaro , ha sconvolto amici, colleghi e fan che hanno ammirato il suo talento poliedrico per oltre quattro decenni. . L’attore, sceneggiatore e regista Michel Blanc si è spento all'età di 72 anni lasciando un vuoto profondo nel mondo del cinema ... (Gazzettadelsud.it)

Addio a Michel Blanc - morto per infarto l'attore e regista francese - protagonista del Mostro di Benigni : aveva 72 anni - Vo . Michel Blanc, amato attore e regista francese, è morto all'età di 72 anni per un infarto. La sua versatilità e comicità lo hanno reso un simbolo della cultura francese. L'uomo, protagonista del Mostro di Benigni si è spento nella notte tra ieri e oggi, in ospedale, a causa di un arresto cardiaco. (Ilgiornaleditalia.it)

Cinema - è morto l’attore e regista francese Michel Blanc - Recitò in numerosi film cinematografici e in varie produzioni televisive, soprattutto commedie. Per il momento non sono state chiarite le cause della sua scomparsa. Il pubblico italiano lo ricorda per il suo ruolo comico ne ‘Il Mostro’ (1994) di Roberto Benigni, nel quale interpretava un criminologo. (Lapresse.it)