Io non rischio 2024 Protezione Civile nelle piazze in Toscana

(Di sabato 12 ottobre 2024) Io noninIo non, anche la Regionepartecipa alla campagna. Per scoprire cosa ciascuno di noi può fare per ridurre i rischi sul proprio territorio, i volontari e le volontarie diinvitano la cittadinanza domenica 13 ottobre. Un appuntamento nazionale che si svolge in tutta Italia, grazie all’impegno di migliaia di volontarie e volontari di, in occasione della Giornata internazionale per la riduzione deldei disastri. L’obiettivo, sottolinea Regione, è diffondere la consapevolezza di ciò che ognuno di noi può fare per ridurre gli effetti di rischi come terremoto, maremoto, alluvione, incendi boschivi ma anche ilvulcanico a Stromboli, Vulcano e Campi Flegrei.