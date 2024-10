Incidente sulla Palermo-Sciacca, bilancio drammatico: 3 morti e 3 bambini feriti (Di sabato 12 ottobre 2024) Gravissimo Incidente stradale lungo la Palermo-Sciacca: ci sarebbero almeno 3 vittime e tra bambini sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. La strada è chiusa. Fanpage.it - Incidente sulla Palermo-Sciacca, bilancio drammatico: 3 morti e 3 bambini feriti Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Gravissimostradale lungo la: ci sarebbero almeno 3 vittime e trasono stati trasportati in codice rosso in ospedale. La strada è chiusa.

