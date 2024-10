Il Robot Selvaggio, Lupita Nyong'o sul doppiaggio: "Siri ed Alexa prime fonti d'ispirazione" (Di sabato 12 ottobre 2024) Durante la proiezione londinese de Il Robot Selvaggio, Lupita Nyong'o ha sottolineato come per il doppiaggio del Robot si sia ispirata ad Alexa, Siri ed altre voci artificiali "Mi sono ispirata alle voci AI come Alexa e Siri", ha scherzato Lupita Nyong'o parlando del doppiaggio per Il Robot Selvaggio, in un'intervista a Deadline Contenders di Londra. Nel film, che è un adattamento dell'omonimo bestseller pluripremiato di Peter Brown, Nyong'o interpreta un Robot chiamato ROZZUM unit 7134 - in breve "Roz" - che naufraga su un'isola disabitata e deve imparare ad adattarsi al duro ambiente circostante, costruendo gradualmente relazioni con gli animali dell'isola e diventando il genitore adottivo di un papero orfano. Il Robot Selvaggio: l'ispirazione della Nyong'o durante il doppiaggio Prodotto dalla DreamWorks Animation, Il Robot Selvaggio è Movieplayer.it - Il Robot Selvaggio, Lupita Nyong'o sul doppiaggio: "Siri ed Alexa prime fonti d'ispirazione" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Durante la proiezione londinese de Il'o ha sottolineato come per ildelsi sia ispirata aded altre voci artificiali "Mi sono ispirata alle voci AI come", ha scherzato'o parlando delper Il, in un'intervista a Deadline Contenders di Londra. Nel film, che è un adattamento dell'omonimo bestseller pluripremiato di Peter Brown,'o interpreta unchiamato ROZZUM unit 7134 - in breve "Roz" - che naufraga su un'isola disabitata e deve imparare ad adattarsi al duro ambiente circostante, costruendo gradualmente relazioni con gli animali dell'isola e diventando il genitore adottivo di un papero orfano. Il: l'della'o durante ilProdotto dalla DreamWorks Animation, Il

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lupita Nyong’o condivide le speranze per The Wild Robot 2 - Lupita Nyongo'o spera di poter tornare a vestire i panni dell'adorabile androide Roz nel sequel del film d'animazione "The Wild Robot". (Mistermovie.it)

Il robot selvaggio - l’intervista a Lupita Nyong’o : “Il film è un classico senza tempo” - Una scelta intelligente per permettere al pubblico di scoprire il titolo, …. Lupita Nyong'o doppia Roz nel nuovo capolavoro animato di casa DreamWorks, un film che ha il sapore del grande classico e che ha tutte le carte in regola per segnare l'immaginario popolare e accompagnare il pubblico per generazioni. (Movieplayer.it)