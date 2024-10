Il 32enne ai domiciliari che nasconde una pistola in cucina e la cocaina nel bidet (Di sabato 12 ottobre 2024) Si trovava ai domiciliari, con tanto di "braccialetto elettronico". Ma in casa nascondeva una pistola in cucina e della cocaina nell'incavo posteriore del bidet. Un 32enne è stato arrestato. La scoperta è avvenuta in zona San Cleto.La pistola nascosta in cucina e la droga nel bidetNel Romatoday.it - Il 32enne ai domiciliari che nasconde una pistola in cucina e la cocaina nel bidet Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si trovava ai, con tanto di "braccialetto elettronico". Ma in casava unaine dellanell'incavo posteriore del. Unè stato arrestato. La scoperta è avvenuta in zona San Cleto.Lanascosta ine la droga nelNel

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spaccio nel Salento. Droga - pistola e munizioni in casa - arrestato 32enne - L’ultima operazione è stata messa a segno dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Lecce che hanno arrestato un uomo, già pregiudicato, 32enne di Lecce. L’operazione è stata eseguita nella tarda serata di ieri, quando i Carabinieri del Nucleo Investigativo, impegnati in un servizio antidroga, hanno riconosciuto un uomo già noto alle Forze dell’Ordine, che stava per salire in sella al proprio ... (Dayitalianews.com)

Cugini aggrediti ad Acerra : colpito 32enne al volto con calcio della pistola e spari in aria - Cugini aggrediti ad […] L'articolo Cugini aggrediti ad Acerra: colpito 32enne al volto con calcio della pistola e spari in aria sembra essere il primo su Teleclubitalia. . Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio dei militari, i due – entrambi cugini – sarebbero stati avvicinati da sconosciuti in sella a uno scooter. (Teleclubitalia.it)