Guardamiglio nella Comunità Solare | Un vantaggio economico per tutti

Il Comune ha formalmente aderito alla Comunità energetica rinnovabile e solidale "Comunità Solare". Ne ha deliberato l'adesione giovedì, durante il consiglio comunale. "Comunità Solare" è stata costituita a Lodi il 2 luglio, dal mondo dell'associazionismo lodigiano. Nei prossimi giorni sarà quindi pubblicato un avviso di consultazione pubblica, con allegati i documenti relativi all'adesione alla Società, che i cittadini potranno esaminare e sui quali potranno presentare una o più osservazioni. Conclusa la fase di consultazione, la documentazione sarà integrata con le osservazioni pervenute e, dopo ci sarà un secondo passaggio in consiglio comunale, inoltrata alla Corte dei Conti, per raccoglierne il parere.

