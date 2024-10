Governo: Schlein, 'noi sempre disponibili a dialogo per interesse Paese' (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Quando serve, per l'interesse nazionale, noi siamo sempre disponibili a un dialogo nel merito" con il Governo. Così Elly Schlein alla festa del Foglio ricordando di aver già sollecitato una collaborazione con Giorgia Meloni su diversi temi da quello della violenza contro le donne alla sicurezza sul lavoro. Ma, aggiunge, "abbiamo anche visto passi fatti insieme sul terreno della politica internazionale. A febbraio una nostra mozione sul cessate il fuoco è passata anche con l'astensione della maggioranza". Liberoquotidiano.it - Governo: Schlein, 'noi sempre disponibili a dialogo per interesse Paese' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Quando serve, per l'nazionale, noi siamoa unnel merito" con il. Così Ellyalla festa del Foglio ricordando di aver già sollecitato una collaborazione con Giorgia Meloni su diversi temi da quello della violenza contro le donne alla sicurezza sul lavoro. Ma, aggiunge, "abbiamo anche visto passi fatti insieme sul terreno della politica internazionale. A febbraio una nostra mozione sul cessate il fuoco è passata anche con l'astensione della maggioranza".

