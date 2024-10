Gianluca Festa torna in pubblico: primo incontro a Solofra dopo la fine dei domiciliari (Di sabato 12 ottobre 2024) "Un caffè con Gianluca Festa: l’ex sindaco di Avellino ospite presso la nostra sede, con l’intervento moderato da Raffaele Ingino, direttore di Radio Raffaella Uno". Con questo annuncio, l’associazione “Solofra Libera” presenta l’incontro che si terrà il prossimo 16 ottobre, alle ore 18:30, nella Avellinotoday.it - Gianluca Festa torna in pubblico: primo incontro a Solofra dopo la fine dei domiciliari Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Un caffè con: l’ex sindaco di Avellino ospite presso la nostra sede, con l’intervento moderato da Raffaele Ingino, direttore di Radio Raffaella Uno". Con questo annuncio, l’associazione “Libera” presenta l’che si terrà il prossimo 16 ottobre, alle ore 18:30, nella

Inchiesta Dolce Vita : Gianluca Festa torna allo stadio dopo mesi - L'ex sindaco Gianluca Festa è tornato allo stadio Partenio per assistere alla partita dei biancoverdi, un evento che non accadeva da marzo. La partita Avellino-Foggia si è conclusa con una vittoria per 2-1, e Festa ha celebrato sui social scrivendo: "Avellino-Foggia 2-1. Ritorno al Partenio... (Avellinotoday.it)

Ritorno in città per l'ex sindaco Gianluca Festa dopo 154 giorni di arresti domiciliari - L'ex sindaco Gianluca Festa è tornato tra la sua gente dopo un lungo periodo di arresti domiciliari durato 154 giorni. Festa ha iniziato il suo giro di saluti nei bar della città, partendo da quello situato in Piazza Amendola, (di fronte alla Dogana), accolto con entusiasmo e affetto dai... (Avellinotoday.it)

Gianluca Festa torna libero : la Cassazione revoca l’arresto - L’udienza si è svolta davanti ai giudici della Sesta Sezione Penale di Roma. Tempo di lettura: < 1 minutoA distanza di cinque mesi esatti dal provvedimento cautelare di arresto domiciliare, l’ex sindaco Gianluca Festa torna libero. I Magistrati della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno disposto la scarcerazione dopo la lunghissima Camera di Consiglio Non è ancora nota la ... (Anteprima24.it)