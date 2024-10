Formia spacca con un estintore la vetrina di una farmacia | ladro colto sul fatto

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – La Polizia di Stato dinella notte tra il 10 e l’11 ottobre, ha tratto in arresto un uomo, cittadino italiano classe 1991, con a carico svariati pregiudizi di polizia e già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S., per furto aggravato, perpetrato all’interno di unsita nel Comune di. Il furto I poliziotti del Commissariato di, sono stati allertati in piena notte da una segnalazione pervenuta alla sala operativa, circa la presenza di unall’interno della “Comunale” di. Giunti tempestivamente sul posto, gli operatori della volante hanno trovato all’esterno dell’attività commerciale una Guardia Giurata, in servizio presso il vicino pronto soccorso, che ha riferito di aver sentito alcuni rumori all’interno dei locali dellae di aver quindi dato l’allarme..