Thesocialpost.it - Fazzoletti per il naso, ecco quali sono i migliori: la classifica di Altroconsumo

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Soprattutto con i primi freddi diventano alleati indispensabili. Deiper il, diciamocelo, non si può proprio fare a meno. E nella vita chissà quanti ne abbiamo provati, cercando sempre il migliore, quello che non ci irrita, che ci coccolo quando soffiamo il, quello che non si decompone nelle nostre mani Ebbene, a dare una risposta a questa domanda, ci ha pensato. “Abbiamo focalizzato il test sulle prove pratiche – spiegano gli esperti – A ogni partecipantestati inviati tre pacchetti dida testare (che non abbiamo reso anonimi per preservare la funzionalità di apertura/chiusura) e un questionario dettagliato, che ci ha permesso anche di captare preferenze e abitudini d’acquisto degli ACmakers”.