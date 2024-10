Ex Gkn, Greta Thunberg all’assemblea su giustizia climatica e sociale (Di sabato 12 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayC’era anche Greta Thunberg oggi a Campi Bisenzio, al presidio Gkn, per partecipare all'assemblea ‘Abbiamo bisogno degli stati generali della giustizia climatica e sociale?’, organizzata dal Collettivo di fabbrica. Accompagnata da altri Firenzetoday.it - Ex Gkn, Greta Thunberg all’assemblea su giustizia climatica e sociale Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodayC’era ancheoggi a Campi Bisenzio, al presidio Gkn, per partecipare all'assemblea ‘Abbiamo bisogno degli stati generali della?’, organizzata dal Collettivo di fabbrica. Accompagnata da altri

Greta Thunberg all’ex Gkn : l’attivista del clima in assemblea con i lavoratori - . Greta Thunberg è stata accolta oggi, 12 ottobre 2024, da alcuni rappresentanti della rsu della ex Gkn nello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze). ttivista svedese è arrivata nel primo pomeriggio per incontrare gli operai in lotta L'articolo Greta Thunberg all’ex Gkn: l’attivista del clima in. (Firenzepost.it)

Greta Thunberg alla ex Gkn : l’attivista svedese a Campi Bisenzio - L’attivista svedese nel pomeriggio di sabato 12 ottobre allo stabilimento della ex Gkn a Campi Bisenzio per incontrare gli operai in lotta, riunito in assemblea. Greta Thunberg, accompagnata da alcune persone, è entrata dal cancello principale ed è stata indirizzata all’interno dell’assemblea. L’assemblea con gli operai ex Gkn a cui partecipa sabato 12 ottobre Greta Thunberg è ‘Abbiamo ... (Corrieretoscano.it)

Assemblea degli operai all’ex Gkn occupata - c’è anche Greta Thunberg - «Se come attivista per il clima non si lotta anche per la liberazione della Palestina e per la fine del colonialismo e dell’oppressione in tutto il mondo, allora non ci si può definire attivista per il clima», ha dichiarato Thunberg, spiegando che «non si può pretendere di lottare per la giustizia climatica se si ignora la sofferenza dei popoli colonizzati ed emarginati di oggi». (Lettera43.it)