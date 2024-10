Emergenza casa, a Imola 2.200 appartamenti vuoti (Di sabato 12 ottobre 2024) Imola, 12 ottobre 2024 – Trovare una casa in affitto è ormai un problema anche a Imola. Non siamo ancora ai livelli delle grandi città italiane, Bologna in testa, dove l’esplosione degli affitti brevi – specie turistici – ha tolto dal mercato una grossa fetta di alloggi; ma il trend è ormai chiaro pure a queste latitudini. Quanti sono però oggi gli appartamenti vuoti a Imola? Secondo una stima del Comune, siamo attorno a quota 2.200 unità. Lo spiega l’assessore all’Urbanistica, Michele Zanelli, rispondendo in Consiglio comunale a un’interrogazione presentata da Renato Dalpozzo (lista civica Cappello), con quest’ultimo che contestando il via libera alla costruzione di nuove case chiede alla Giunta di impegnarsi per “incentivare i proprietari ad affittare alle famiglie che hanno bisogno invece che a mettere sul mercato gli alloggi per periodi brevi”. Ilrestodelcarlino.it - Emergenza casa, a Imola 2.200 appartamenti vuoti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Trovare unain affitto è ormai un problema anche a. Non siamo ancora ai livelli delle grandi città italiane, Bologna in testa, dove l’esplosione degli affitti brevi – specie turistici – ha tolto dal mercato una grossa fetta di alloggi; ma il trend è ormai chiaro pure a queste latitudini. Quanti sono però oggi gli? Secondo una stima del Comune, siamo attorno a quota 2.200 unità. Lo spiega l’assessore all’Urbanistica, Michele Zanelli, rispondendo in Consiglio comunale a un’interrogazione presentata da Renato Dalpozzo (lista civica Cappello), con quest’ultimo che contestando il via libera alla costruzione di nuove case chiede alla Giunta di impegnarsi per “incentivare i proprietari ad affittare alle famiglie che hanno bisogno invece che a mettere sul mercato gli alloggi per periodi brevi”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incontro - stimolazione e condivisione : la Casa della Comunità di Borgonovo a sostegno dei malati di Alzheimer - Piacenza, Fiorenzuola e Borgonovo unite da un filo rosso per non lasciare soli i malati di Alzheimer e le loro famiglie. Sono stati tantissimi i cittadini che, in occasione della giornata mondiale dedicata alla malattia, hanno fatto tappa ai banchetti organizzati dall’Azienda Usl di Piacenza in... (Ilpiacenza.it)

Calcio Eccellenza - domenica debutto in casa contro il Sanpaimola. "Cava Ronco - buona partenza. L’obiettivo?. La salvezza - poi magari saremo più ambiziosi» - Da conquistare prima possibile, perché per noi conservare la categoria è fondamentale. Certo, dovessimo essere virtualmente salvi già a dicembre, a quel punto nulla ci vieterà di pensare a qualcosa di più ambizioso. Squadra al completo o manca ancora qualche tassello? "Dobbiamo effettuare qualche entrata, ma non c’è fretta perché il mercato chiude il 30 settembre. (Sport.quotidiano.net)

Imola : in casa con hashish - erba e cocaina. Coppia nei guai - Come già accennato, il 24enne è stato arrestato per la detenzione della droga. "L’attività - fanno sapere i carabinieri - nasce da un’operazione antidroga finalizzata a stroncare il traffico di sostanze stupefacenti diffuso nell’area del circondario". . La donna, invece, è stata denunciata in stato di libertà all’autorità giudiziaria. (Ilrestodelcarlino.it)