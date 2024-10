Domenica 13 ottobre il parco di CityLife ospita la seconda edizione di Only For Pet Lovers (Di sabato 12 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre, dalle 11 alle 17, lo splendido parco di CityLife ospita la seconda edizione di “Only For Pet Lovers” (OnlyforpetLovers.it), la manifestazione totalmente gratuita dove i cani di tutte le razze possono vivere, insieme ai loro padroni, una giornata di festa ricca di iniziative divertenti e curiose tra momenti glamour, giochi, performance spettacolari, cultura cinofila, food sostenibili e molto altro. .com - Domenica 13 ottobre il parco di CityLife ospita la seconda edizione di Only For Pet Lovers Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024)13, dalle 11 alle 17, lo splendidodiladi “For Pet” (forpet.it), la manifestazione totalmente gratuita dove i cani di tutte le razze possono vivere, insieme ai loro padroni, una giornata di festa ricca di iniziative divertenti e curiose tra momenti glamour, giochi, performance spettacolari, cultura cinofila, food sostenibili e molto altro.

