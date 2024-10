Dinamica e creativa per avvicinare i giovani allo sport: Play Sport Academy compie 10 anni (Di sabato 12 ottobre 2024) Un traguardo significativo quello raggiunto da Play Sport Academy ASD: l’associazione – nata a partire da un progetto condiviso tra Ennio Frigeni, già Direttore dello sci club Radici, e Cristina Radici, già atleta di alto livello, con l’obiettivo di promuovere un’innovativa attività ludico-Sportiva rivolta a bambini, ragazzi e famiglie di Bergamo e provincia, accompagnando la loro crescita lungo un percorso atletico divertente e soprattutto formativo – compie infatti in questi giorni i 10 anni di attività. Per celebrare questo importante compleanno, domenica 13 ottobre, presso la sede di Play Sport Academy al “Golf ai Colli” di Longuelo (Bergamo), è in programma una intensa giornata di festeggiamenti: la mattina è dedicata ai sostenitori che in questo decennio hanno supportato l’attività, con la possibilità di praticare attività Sportiva a scelta tra e-bike, golf e nordic walking. Bergamonews.it - Dinamica e creativa per avvicinare i giovani allo sport: Play Sport Academy compie 10 anni Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un traguardo significativo quello raggiunto daASD: l’associazione – nata a partire da un progetto condiviso tra Ennio Frigeni, già Direttore dello sci club Radici, e Cristina Radici, già atleta di alto livello, con l’obiettivo di promuovere un’innovativa attività ludico-iva rivolta a bambini, ragazzi e famiglie di Bergamo e provincia, accompagnando la loro crescita lungo un percorso atletico divertente e soprattutto formativo –infatti in questi giorni i 10di attività. Per celebrare questo importante compleanno, domenica 13 ottobre, presso la sede dial “Golf ai Colli” di Longuelo (Bergamo), è in programma una intensa giornata di festeggiamenti: la mattina è dedicata ai sostenitori che in questo decennio hanno supportato l’attività, con la possibilità di praticare attivitàiva a scelta tra e-bike, golf e nordic walking.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Como Ringrazia il Napoli per la Sportività e Promette un Gesto di Fair Play al Ritorno - This is why Como 1907… pic. Un Esempio da seguire L’iniziativa del Como 1907 è stata accolta con grande entusiasmo sui social, con molti tifosi di entrambe le squadre che hanno espresso il loro apprezzamento per il gesto. Il calcio, dopo tutto, è una festa e, grazie a gesti come questo, si conferma uno sport capace di unire più che di dividere. (Puntomagazine.it)

Gilmour più Lobotka - col Palermo Conte vara il Napoli col doppio play (Corsport) - . Passaggi progressivi o in verticale. Quasi ogni pallone passava attraverso i suoi piedi e sempre con grande precisione. Di Billy, acquistato per 14 milioni più bonus, si dice un gran bene anche dopo le prime settimane all’opera a Castel Volturno. Chi è Gilmour Scuola Rangers e poi Chelsea, dove da alfiere delle giovanili ammirava il Conte manager dei grandi Blues campioni d’Inghilterra, ... (Ilnapolista.it)

Volley Serie A1 Femminile 2023/2024 : i quarti di finale dei play-off su Rai Sport - Sky Sport e VBTV - . Sulla piattaforma streaming VBTV, sui canali Sky Sport (e in streaming su NOW) e in chiaro su Rai Sport (con Rai Play) torna lo spettacolo del volley con la Serie A1 femminile 2023/2024 con i quarti di finale dei play-off. Sky Sport è prevista una partita a giornata con la telecronaca di Roberto. (Sportintv.eu)