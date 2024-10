Cyberattacco in Iran, media: “Colpiti siti governativi e di impianti nucleari” (Di sabato 12 ottobre 2024) "Quasi ogni ramo del governo Iraniano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto, con il risultato di furto di informazioni", ha dichiarato Abolhassan Firouzabadi L'Iran avrebbe subito un Cyberattacco che ha coinvolto siti governativi e degli impianti nucleari. "Quasi ogni ramo del governo Iraniano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto da questo attacco, con Sbircialanotizia.it - Cyberattacco in Iran, media: “Colpiti siti governativi e di impianti nucleari” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Quasi ogni ramo del governoiano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto, con il risultato di furto di informazioni", ha dichiarato Abolhassan Firouzabadi L'avrebbe subito unche ha coinvoltoe degli. "Quasi ogni ramo del governoiano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto da questo attacco, con

Cyberattacco in Iran - media : “Colpiti siti governativi e di impianti nucleari” - (Adnkronos) – L'Iran avrebbe subito un cyberattacco che ha coinvolto siti governativi e degli impianti nucleari. "Quasi ogni ramo del governo iraniano, giudiziario, legislativo ed esecutivo, è stato coinvolto da questo attacco, con il risultato di furto di informazioni", ha dichiarato Abolhassan Firouzabadi, ex segretario del Consiglio Supremo dell'Iran per il Cyberspazio, secondo quanto ... (Periodicodaily.com)

