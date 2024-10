Crede di chattare con Brad Pitt, truffata: “Ero depressa, mi ha tolto 24mila euro” (Di sabato 12 ottobre 2024) La signora Stella vittima di una truffa che le ha portato via 24mila euro. Il racconto a Pomeriggio Cinque: "Mi diceva di essere Brad Pitt, io ero depressa e cercavo un aiuto". Fanpage.it - Crede di chattare con Brad Pitt, truffata: “Ero depressa, mi ha tolto 24mila euro” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La signora Stella vittima di una truffa che le ha portato viaeuro. Il racconto a Pomeriggio Cinque: "Mi diceva di essere, io eroe cercavo un aiuto".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Addio pensione - bentornato set cinematografico! Daniel Day-Lewis - dopo 7 anni - torna a fare l'attore in un film diretto dal figlio e prodotto da Brad Pitt - Ci ha provato una prima volta. Le foto Il ritorno sul set dopo 7 anni: altro Oscar in arrivo? Erano 7 anni che Daniel Day-Lewis non metteva piede su un set. Lui, che ne aveva giĂ vinto uno per Il mio piede sinistro di Jim Sheridan nel 1990, ne vincerĂ altri due. Considerato uno dei piĂą grandi interpreti della sua generazione, sir Daniel Day-Lewis (il principe ... (Amica.it)

Tra Angelina Jolie e Brad Pitt è tornata la pace? L’attrice paparazzata mentre firma il poster con il volto del suo ex marito - C’è chi ha sperato si ritrovassero al Festival del Cinema di Venezia, ma l’unico luogo in cui sono stati visti vicini è il libro delle Barzellette di Francesco Totti, che un creator ha fatto firmare a entrambi. Smith, pellicola in cui i due attori hanno partecipato come protagonisti. Intanto, Jolie sembrerebbe aver ritirato la causa mossa contro l’FBI con cui l’attrice accusava il Federal Bureau ... (Ilfattoquotidiano.it)

“Angelina Jolie vuole andare avanti” : la causa sugli abusi di Brad Pitt - Un episodio che ha segnato profondamente l’attrice – e che ha chiesto il divorzio solo sei giorni dopo l’accaduto – che nel 2022 ha richiesto in forma anonima i documenti dell’FBI relativi a quel volo che lei e Pitt hanno preso il 14 settembre 2016. Oggi però Angelina Jolie sembra voler tagliare con il passato, come ha affermato un insider a People: “Vuole andare avanti”, ha dichiarato la fonte. (Dilei.it)

Crede di chattare con Brad Pitt, truffata: “Ero depressa, mi ha tolto 24mila euro” - La signora Stella vittima di una truffa che le ha portato via 24mila euro. Il racconto a Pomeriggio Cinque: “Mi diceva di essere Brad Pitt, io ero depressa e cercavo un aiuto”. (fanpage.it)

Clooney e Pitt hanno battuto un record con questo film. Ma le recensioni... "Nulla ha senso qui" - Brad Pitt e George Clooney si sono ritrovati sullo stesso set dopo anni e, nonostante le recensioni non molto positive, hanno sbancato con il loro film. "Wolves" lo guardano tutti. (msn.com)

La Cadillac Coupé de Ville di Pitt e Di Caprio in "C'era una volta ad Hollywood" - Di un elegante giallo crema, nel film di Tarantino è quasi una co-protagonista: si tratta della stessa auto guidata da Michael Madsen ne Le Iene ... (ilgiornale.it)