Fanpage.it - Colpo di scena, i carabinieri sequestrano le statuette ‘sanguinanti’ della Madonna di Trevignano

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Istazione dihanno sequestrato due'sanguinanti'di. Per farne cosa? Per il momento, non è chiaro.