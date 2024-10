Collassa un dissuasore in cemento nelle piazze: nessun ferito (Di sabato 12 ottobre 2024) Singolare incidente oggi 12 ottobre attorno a mezzogiorno in pieno centro. Un dissuasore in cemento utilizzato per inibire l'accesso di auto posto tra piazza dei Frutti e piazza delle Erbe è crollato al suolo. Pare che poco prima si fosse appoggiata una donna che di fatto non ha alcuna Padovaoggi.it - Collassa un dissuasore in cemento nelle piazze: nessun ferito Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Singolare incidente oggi 12 ottobre attorno a mezzogiorno in pieno centro. Uninutilizzato per inibire l'accesso di auto posto tra piazza dei Frutti e piazza delle Erbe è crollato al suolo. Pare che poco prima si fosse appoggiata una donna che di fatto non ha alcuna

