Cina-UE: ministero, soluzione reciprocamente accettabile a caso EV non ancora raggiunta (Di sabato 12 ottobre 2024) Pechino, 12 ott – (Xinhua) – Cina e Unione Europea (UE) non hanno ancora raggiunto una soluzione reciprocamente accettabile riguardo al caso anti-sussidi dell'UE che coinvolge i veicoli elettrici cinesi, nonostante importanti progressi in alcune aree, ha affermato oggi il ministero del Commercio cinese. I team tecnici delle due parti hanno condotto otto round di negoziati intensivi dal 20 settembre a Bruxelles, ma permangono ancora grandi differenze, ha affermato un portavoce del ministero in risposta a una domanda dei media sui negoziati. (Xin) Agenzia Xinhua

