Chiara Caselli contro Francesco Nuti, le reazioni: “Una donna che finge bene, un’attrice che recita male” (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo l'intervista che Chiara Caselli ha rilasciato al Corriere della Sera, arrivano le reazioni dal mondo intellettuale: "Non abbiamo ancora capito se sia una donna che finge bene o un'attrice che recita male". Fanpage.it - Chiara Caselli contro Francesco Nuti, le reazioni: “Una donna che finge bene, un’attrice che recita male” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Dopo l'intervista cheha rilasciato al Corriere della Sera, arrivano ledal mondo intellettuale: "Non abbiamo ancora capito se sia unacheo un'attrice chemale".

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Chiara Caselli : “Il set con Francesco Nuti fu devastante” - O meglio, fare in modo che il cambiamento culturale in atto continui, affinché situazioni come quelle vissute da lei stessa sul set con Nuti non si ripetano più. L’importanza di denunciare Caselli ha anche sottolineato come sia fondamentale per chi lavora nel settore artistico parlare apertamente delle proprie esperienze, senza la paura di compromettere la propria carriera. (Velvetmag.it)

Chiara Caselli - una vita da diva del cinema e un solo rimpianto : “Le molestie subite da Francesco Nuti” - Nel 2025 tornerà sul grande schermo con L’orto americano. Chiara Caselli ha attraversato momenti difficili e intensi, ma il suo talento e la sua determinazione l’hanno portata a diventare una delle attrici italiane più apprezzate, capace di lavorare su set internazionali e di esprimere se stessa anche come regista. (Thesocialpost.it)

Chiara Caselli : “Lavorare con Francesco Nuti fu devastante - oggi avrebbe ricevuto una denuncia per abusi” - L’attrice Chiara Caselli ricorda l’esperienza vissuto sul set di “OcchioPinocchio” di Francesco Nuti, un periodo che sostiene l’abbia spinta a perdere la voglia di fare l’attrice: “Dico solo che, oggi, in un mondo in cui la mentalità rispetto agli abusi è profondamente diversa, Nuti avrebbe avuto una denuncia”. (Fanpage.it)