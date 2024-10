Campania, Piantedosi: Io governatore? Non in linea con la mia esperienza (Di sabato 12 ottobre 2024) “Fare il governatore non credo che si possa riferire alla mia esperienza”. È quanto afferma il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla festa de Il Foglio, in riferimento ad una sua eventuale candidatura a governatore della Regione Campania. L'articolo Campania, Piantedosi: Io governatore? Non in linea con la mia esperienza proviene da Ildenaro.it. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Fare ilnon credo che si possa riferire alla mia”. È quanto afferma il ministro dell’Interno, Matteo, intervenendo alla festa de Il Foglio, in riferimento ad una sua eventuale candidatura adella Regione. L'articolo: Io? Non incon la miaproviene da Ildenaro.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

VIDEO- Piantedosi : “Io candidato Governatore? Lo escludo” - “A ciascuno il suo lavoro”, aggiunge– Non credo che sia una cosa che faccia parte della mia storia politica, istituzionale personale. Tempo di lettura: < 1 minuto “Io candidato Governatore della Campania? Sorrido quando mi viene rivola questa domanda, certamente mi lusinga, ma lo escludo nel modo più categorico”. (Anteprima24.it)

Migranti, Piantedosi “Centri in Albania pronti a partire in settimana” - FIRENZE (ITALPRESS) – “I centri in Albania per migranti? Contiamo di partire già la prossima settimana. Poi speriamo di non farlo” perchè ciò significherebbe “non avere bisogno” di portare migranti in ... (ildenaro.it)

Piantedosi: "Da settimana prossima primi trasferimenti dei migranti nei centri in Albania" - Il ministro dell'Interno parla anche della sua ipotetica candidatura in Campania: "Mi lusinga ma no". E sul processo Open Arms: "E' la politica che ha portato quella vicenda in tribunale, non è colpa ... (ilfoglio.it)

Matteo Piantedosi: il centro migranti in Albania operativo dalla prossima settimana - Sul processo Open Arms: "Salvini consegnato alla magistratura dalla politica". Ha poi assicurato di non volere correre per le regionali campane ... (rainews.it)