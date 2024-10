Biden invia aiuti federali in Florida, sovvenzioni per le case (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato che lo Stato di "grave disastro" in Florida e ha ordinato l'invio di aiuti federali per integrare gli sforzi locali nelle aree colpite dall'uragano Milton a partire dal 5 ottobre. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. L'assistenza include sovvenzioni per alloggi temporanei e ristrutturazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare individui e imprenditori a riprendersi dagli effetti del disastro. Quotidiano.net - Biden invia aiuti federali in Florida, sovvenzioni per le case Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Il presidente degli Stati Uniti Joeha dichiarato che lo Stato di "grave disastro" ine ha ordinato l'invio diper integrare gli sforzi locali nelle aree colpite dall'uragano Milton a partire dal 5 ottobre. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. L'assistenza includeper alloggi temporanei e ristrutturazioni domestiche, prestiti a basso costo per coprire perdite di proprietà non assicurate e altri programmi per aiutare individui e imprenditori a riprendersi dagli effetti del disastro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Pacifico rischia di esplodere : Biden annuncia un pacchetto di aiuti militari a Taiwan per 567 milioni di dollari. E Xi Jinping avverte : “Dagli Usa una grave ingerenza” - Il Pacifico rischia di esplodere. La gente di entrambe i lati dello Stretto di Taiwan sono parte della stessa famiglia di sangue che unisce più dell’acqua”. E Xi Jinping avverte: “Dagli Usa una grave ingerenza” Una mossa che ha fatto infuriare le autorità di Pechino che reputano l’Isola di Formosa come parte integrante dello Stato cinese. (Lanotiziagiornale.it)

Focus ucraino. Trump incontra Zelensky - Biden promette aiuti - Quest’oggi il candidato repubblicano alle elezioni presidenziali statunitensi Donald Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si incontreranno di persona per la prima volta dall’inizio del conflitto in Ucraina. I due hanno parlato per telefono a luglio, ma non si sono incontrati di persona da quando il mandato di Trump come presidente è terminato nel 2021. (Formiche.net)

Ucraina - Zelensky da Biden. Nuovi aiuti dagli Usa - Alla Casa Bianca Biden ed Harris hanno incontrato Zelensky e hanno garantito a Kiev altri 8 miliardi di aiuti. Oggi il presidente ucraino vede Trump. Servizio di Fabio Bolzetta The post Ucraina, Zelensky da Biden. Nuovi aiuti dagli Usa first appeared on TG2000. . (Tv2000.it)